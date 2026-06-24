«Абсолютный успех»: нашумевший американский «Золотой купол» впервые испытали

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

На создание этой системы ПВО потрачено более триллиона долларов.

Испытания системы Золотой купол

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Хегсет: испытание системы ПВО «Золотой купол» прошло успешно

Испытание разработанной в США системы ПВО «Золотой купол» прошло удачно. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня первый контрольный тест Золотого купола завершился абсолютным успехом», — написал руководитель американского ведомства.

Он также отметил, что система динамической автономной обороны без нареканий произвела наведение, захват и уничтожение большого количества приближающихся целей. Известно, что Хегсет наблюдал за проходящими тестами лично.

Стоимость системы, по оценкам Конгресса США, составила 1,2 триллиона долларов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Золотой купол» может стать угрозой для стратегической стабильности. Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что эта разработка Штатов может сделать международный диалог по вопросам разоружения еще более сложным.

В Китае, как и в России, выразили обеспокоенность тем, что эта система может сделать космос ареной для сражений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военно-воздушные силы США ракетой за 500 тысяч долларов сбили воздушный шар. Он был запущен бойскаутами в рамках научного проекта. Но американские военные приняли его за НЛО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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