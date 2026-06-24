Ford и General Motors начнут выпускать ракеты Patriot и Tomahawk

Вашингтон пытается поставить американский автопром на военные рельсы. Ford и General Motors в ближайшее время начнут выпускать ракеты для зенитных комплексов Patriot и крылатые Tomahawk. По словам президента США Дональда Трампа, производители в восторге от этой идеи. Но какими могут быть последствия, в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«В условиях, когда военные заказы гарантированно сулят высокие прибыли, бизнесу трудно от них отказаться, отмежеваться. Но для общественного блага, для социальной стабильности ничего, кроме негатива, эта линия не несет», — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков подчеркнул, что милитаризацию гражданской промышленности уже ведут Германия и Франция. И подобные шаги укладываются в общую логику подготовки коллективного Запада к возможному противостоянию с Россией.

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