Дефицит ракет и перебои в поставка: США увязли в конфликте на Ближнем Востоке

Трамп столкнулся с серьезными проблемами на Ближнем Востоке: война с Ираном затянулась, и теперь США вынуждены считаться с дефицитом ракет, перебоями в поставках алюминия и небывалым падением запасов нефти.

Вашингтон пока не готов к новому витку эскалации и пытается усилить давление на Тегеран, однако пространство для маневра стремительно сужается. Чем рискует Белый дом и почему ближневосточный конфликт становится все более чувствительным для американской экономики — в сюжете корреспондента «Известий» Марии Коровиной.

Стратегия американского Белого дома на Ближнем Востоке — кто бы мог подумать — серьезно забуксовала. Как бы не обернулся иранский фронт для Трампа лично и всех республиканцев в целом билетом в один конец, подальше от Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Вот и приходится переобуваться в прыжке.

«Президент Трамп дал понять, что готов к усилению экономического давления на Иран, а приказ о новом военном наступлении он отдавать пока не планирует», — сообщает Axios.

А это уже Wall Street Journal. Дональд Трамп, по версии издания, готов завершить войну в обход ядерной сделки. А разговоров-то было.

«Стремительная череда событий свидетельствует о том, что возможности Трампа выйти из конфликта вновь сузились. Трамп неоднократно угрожал, а затем отказывался от масштабной эскалации. Недавний хаос на переговорах показал, что Тегеран готов к длительному и изнурительному конфликту», — пишет WSJ.

А что насчет Соединенных Штатов? Готова ли их военная машина? Утечки из Пентагона указывают на острый дефицит ракет в американских арсеналах. Еще и алюминиевый кризис добивает. А ведь этот материал необходим для производства и военных самолетов, и бронетехники. Главным источником для стратегической отрасли в последние годы были Арабские Эмираты — они закрывали 90% потребностей американской оборонки.

Но что-то пошло не так. Еще весной Иран вывел из строя алюминиевые заводы в Абу-Даби, что спровоцировало скачок цен до четырехлетнего максимума. А то, что можно было отправить, уже не получится.

«Закрытие Ормузского пролива действительно серьезный удар для нашей отрасли. Это означает колоссальный сбой в цепочке поставок, масштаб которого мы не видели много лет», — сказал генеральный директор Алюминиевой ассоциации Чарльз Джонсон.

Никуда не делся и бензиновый коллапс. США столкнулись с историческим снижением запасов нефти — в пике топливо идет уже 17 недель подряд. А импорт из Саудовской Аравии впервые за 40 лет упал до нуля из-за атак проиранских хуситов. А ведь от цен на бензин напрямую зависит судьба Республиканской партии на осенних выборах. Так что приходится лавировать.

«Мы находимся в разгаре игры и применяем целый арсенал инструментов — дипломатических, экономических и военных — чтобы обеспечить наилучший результат для американского народа. Я вполне уверен, что мы этого добьемся, но пока что мы все еще находимся в разгаре процесса», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Распутывать ближневосточный клубок — дело во всех смыслах энергозатратное. Иран же преспокойно подходит к завершению переговоров по Ормузу с Оманом, не с США.

«Переговоры продвинулись хорошо; можно сказать, что мы находимся на финальной стадии, и старые маршруты будут заменены новыми. Специалисты сейчас работают над картами. Конечно, это не означает немедленного открытия Ормузского пролива», — сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

А к Соединенным Штатам Иран выдвигает такие требования, которые фактически ставят Вашингтон в тупик: выплата репараций, вывод американских войск из региона. И самое главное — полный контроль Тегерана над Ормузским проливом.

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