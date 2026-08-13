Владимир Путин посетил курильский остров Итуруп и осмотрел рыбзавод «Ясный»

Президент России Владимир Путин посетил курильский остров Итуруп в Сахалинской области. Одним из пунктов программы стало посещение рыбоперерабатывающего завода «Ясный». Глава государства осмотрел производственные процессы, пообщался с работниками и попробовал продукцию завода, в частности, местную икру.

В завершение визита он сфотографировался с коллективом предприятия, а затем встретился с жителями Итурупа. Президент выразил восхищение необычно солнечной погодой, сравнив остров с курортом. Одна из участниц встречи в шутку отметила, что президент, вероятно, воспользовался своим влиянием и сам договорился о хорошей погоде.

Во ходе общения с жителями острова Путин познакомился с мальчиком по имени Рамир, пожал ему руку и пожелал всем юным сахалинцам в его лице успехов в учебе. После этого группа представителей Итурупа сделала общее фото с президентом на память.

Президент России совершил первый в своей карьере визит на Курильские острова. До этого главы государства посещали этот регион только пять раз. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, побывал на Курильских островах четырежды: трижды в качестве премьер-министра и один раз, будучи президентом. Премьер-министр Михаил Мишустин также посещал Курилы.

Визит на остров Итуруп завершил рабочую поездку Путина по Сибири и Дальнему Востоку.

Ранее, писал 5-tv.ru, российский лидер пообедал с экипажем ракетного крейсера «Варяг» и поблагодарил за организацию учений Тихоокеанского флота. Глава государства отметил важность поддержания боеготовности флота и всех вооруженных сил, особенно в этом регионе.

Президент подчеркнул, что моряки-тихоокеанцы находятся на переднем крае, а не в тылу, поддерживая боеспособность всего российского флота. Это критически важно для обеспечения безопасности страны. По его словам, флот вносит свой вклад в оборону наравне с решением задач в зоне спецоперации.

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