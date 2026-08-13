Лечение без срока: Лерчек будет пожизненно проходить таргетную терапию

Лерчек будет пожизненно проходить таргетную терапию при лечении онкологии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, будет постоянно получать таргетную терапию в рамках лечения онкологического заболевания. Об этом РИА Новости рассказала собеседница из ее окружения.

«Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели», — рассказала собеседница агентства.

Лечение Чекалина проходит в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. Как пояснил источник, терапия рассчитана на неопределенный срок. Если из-за выраженных побочных эффектов возникнет непереносимость препаратов, врачи смогут временно приостановить лечение либо отказаться от конкретного средства.

В конце июля Гагаринский суд Москвы назначил Лерчек пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей. До вступления приговора в законную силу блогер остается под запретом определенных действий. Защита Чекалиной ранее заявляла, что у нее остаются вопросы к некоторым положениям судебного решения, в том числе к расчету штрафа.

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