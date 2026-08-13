Более тысячи голов скота погибло при пожаре на свинокомплексе в Забайкалье
Спасателям удалось вывести из горящих корпусов примерно 300 животных.
Фото: © РИА Новости
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МЧС: около 1200 голов скота погибло при пожаре на свинокомплексе в Забайкалье
Пожар на свинокомплексе разбудил жителей поселка Маккавеево, расположенного в Читинском районе Забайкальского края, в ночь на 13 августа. Пламя охватило три производственных помещения, общая площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.
В результате инцидента погибло примерно 1 200 свиней, еще 300 голов персонал предприятия сумел эвакуировать в безопасное место. Об этом проинформировали представители пресс-службы краевого главка МЧС на официальном сайте.
Тушением занимались подразделения пожарно-спасательной части № 19 МЧС России, а также три формирования главного управления (ГУ) «Забайкалпожспас» и военизированная пожарная команда. К ликвидации огня привлекли 19 специалистов и семь единиц спецтехники.
Локализовать возгорание удалось в 01:24 по местному времени (19:24 по московскому. — Прим. ред.). Спустя час открытый огонь был полностью потушен. В настоящее время спасатели продолжают разбирать обгоревшие конструкции и проливать их водой.
Предварительная версия случившегося — короткое замыкание в электропроводке. Однако точные причины предстоит установить экспертам испытательной пожарной лаборатории и сотрудникам государственного пожарного надзора, которые уже прибыли на место происшествия.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Зеленограде велосипедист поджег проезжую часть — он на ходу бросил на асфальт бутылку с зажигательной смесью, и жидкость вспыхнула. Опасный снаряд пролетел мимо двух машин, момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 26-летний местный житель, его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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