«Молния» ударила неожиданно. Лучшее видео из зоны СВО

Операторы ударных дронов «Молния» «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение по укрытию живой силы ВСУ

на константиновском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО смотрите в материале на сайте 5-tv.ru.

В ходе выполнения задач специальной военной операции подразделения беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск продолжают наносить ощутимый урон военной инфраструктуре и технике ВСУ.

На константиновском направлении расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов «Молния» при координации с подразделениями разведки 4-й отдельной мотострелковой бригады своевременно вскрыли и нанесли высокоточный удар по укрытию боевиков противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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