«Молния» ударила неожиданно. Лучшее видео из зоны СВО

ВСУ не сумели скрыться от наших дронов.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Операторы ударных дронов «Молния» «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение по укрытию живой силы ВСУ
на константиновском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО смотрите в материале на сайте 5-tv.ru.
В ходе выполнения задач специальной военной операции подразделения беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск продолжают наносить ощутимый урон военной инфраструктуре и технике ВСУ.
На константиновском направлении расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов «Молния» при координации с подразделениями разведки 4-й отдельной мотострелковой бригады своевременно вскрыли и нанесли высокоточный удар по укрытию боевиков противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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