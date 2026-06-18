Опасность без сахара: какие напитки связали с риском рака

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Диетолог предупредила, что привычная маркировка не всегда означает безопасность.

Какие напитки вызывают рак список что нельзя пить

Фото: www.globallookpress.com/Lutz Pape

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Безопасные на первый взгляд напитки связали с риском развития рака

Некоторые напитки, которые кажутся более полезной альтернативой обычной газировке, могут быть связаны с повышенным риском развития рака. Об этом предупредила диетолог Андреа Уризар, ее слова приводит HuffPost.

По словам специалистки, особое внимание стоит обращать на энергетики и безалкогольные напитки с пометками «без сахара» или «ноль сахара». В составе многих таких продуктов используется подсластитель аспартам.

Уризар пояснила, что при чрезмерном употреблении это вещество может повышать риск развития рака печени. При этом степень опасности зависит не от разового употребления, а от количества и частоты появления таких напитков в рационе.

«Если вы понимаете, что определенный продукт, если вы употребляете его часто, несет определенный риск, это совсем не то же самое, что сказать: «Если я съем его один раз, я мгновенно умру», — добавила Уризар.

Рацион, в котором регулярно присутствует много продуктов глубокой промышленной переработки, может быть связан с ухудшением работы мозга. К такому выводу пришли ученые после анализа данных более пяти тысяч человек старше 50 лет.

За участниками наблюдали около девяти лет. Выяснилось, что у тех, кто чаще употреблял ультрапереработанную пищу, вероятность развития деменции была выше на 58%. Риск когнитивных нарушений у этой группы оказался выше на 46%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.75
0.61 84.34
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
«Не было слез»: соседка Плетневой по палате рассказала о последних днях артистки
18:00
Не просто контроль: почему доступ партнера к банковскому счету считается формой насилия
17:58
Белоруссия призвала ОБСЕ дать оценку атаке ВСУ на автобус с детьми
17:43
Опасность без сахара: какие напитки связали с риском рака
17:33
Путин провел встречу с премьер-министром Республики Сингапур
17:25
В МИД заявили, что Россия жестко ответит на новые санкции ЕС

Сейчас читают

«Все очевидно»: Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву
Тихий океан разогрелся: миру грозят ливни, засухи и пожары
Три года условно и конфискация: суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео