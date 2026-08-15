Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве семь дронов ВСУ

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 28 0

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Сколько беспилотников сбили в Москве сегодня 15 августа

Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин

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Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали семь беспилотников противника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Кроме того, Собянин 14 августа рассказал о сбитии 13 летательных аппаратов, запущенных боевиками ВСУ. О первом успешном отражении атаки БПЛА столичный мэр заявил в 05:53 мск — тогда средства ПВО уничтожили десять вражеских дронов. Еще три беспилотника были ликвидированы вечером того же дня.

Киевские режим не оставляет попыток нанести удары по Москве с применением БПЛА. Руководство города, в свою очередь, неоднократно сообщало об успешном перехвате дронов противника, летевших на столицу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшую неделю силы ПВО сбили свыше семи тысяч беспилотников самолетного типа. За этот же период российские военные уничтожили восемь крылатых ракет «Фламинго».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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