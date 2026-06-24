«Занимаются круглосуточно»: Песков отреагировал на удары ВСУ по территориям РФ

Песков: принимаются меры по минимизации последствий ударов ВСУ

Последствия ударов киевского режима по гражданской инфраструктуре России будут минимизироваться. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вполне возможно все это (последствия украинских атак. — Прим. ред.) минимизировать и нужно это минимизировать. Это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме», — отметил представитель Кремля.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин регулярно и оперативно получает сводки, в том числе и об атаках украинских беспилотников. Об обстановке главе государства докладывают несколько раз в день, а в случае необходимости и ночь, заверил Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что киевский режим находится в очень трудном положении, так как ситуация на фронтах для него близка к критической. Это и стало причиной усиления атак по территории России.

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