Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников ВСУ, летевших на Москву

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости
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Собянин: силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
По словам градоначальника, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных последствиях уточняется.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, в 12:10. До этого был уничтожен еще один дрон, летевший в сторону столицы, в 3:58.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции. О ее проведении президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года во время обращения к гражданам страны.
ВСУ используют беспилотники для налетов на Москву и другие регионы России. Кроме того, приграничные территории страны подвергаются ракетным обстрелам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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