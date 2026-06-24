«Я лютый»: NILETTO признался в связи с фанаткой, получившей предложение руки и сердца

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Артист также сравнил себя с Xolidayboy и высказался о сплетнях про роман с Люсей Чеботиной.

Певец NILETTO о близости с обрученной фанаткой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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NILETTO признался в связи с фанаткой, получившей предложение руки и сердца

Певец NILETTO (Данил Прытков. — Прим. ред.) откровенно рассказал, что вступал в интимную близость с поклонницей, которая незадолго до встречи с ним согласилась выйти замуж за другого. Об этом он сообщил в шоу «Что о тебе думают?» в VK Видео.

«Одна девушка пришла ко мне — она суперофигенная. Мы попили вина, и она мне показывает кольцо. Говорит: у меня вообще парень есть, и он мне предложение вчера сделал, я согласилась. В тот момент я себе позволил это сделать. Подумал, что, возможно, я этого парня от чего-то спасаю. Я почувствовал себя немного героем», — заявил 34-летний певец.

Сейчас, по словам музыканта, его сердце занято, поэтому подобные вольности он себе уже не позволяет, опасаясь реакции своей девушки.

Коснулся он и давних слухов о романе с Люсей Чеботиной. NILETTO дал понять, что их связывает лишь работа, а не близкие отношения.

«Люся? Ну как я могу говорить — нравится или не нравится? Она красивая, голос офигенский, характер толком, честно, не знаю. Я с ней очень мало общался», — заверил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Люся Чеботина рассказала, какие люди ее раздражают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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