Прежде чем внести задаток: на что обратить внимание при покупке дома

Архитектор Фисенко: до покупки дома надо изучить район, коммуникации и документы

Решение купить дом может обернуться кошмаром, если допустить ошибку или невнимательность при выборе. Чтобы этого не произошло, архитектор и эксперт по недвижимости Михаил Фисенко собрал список главных критериев. И поделился ими с 5-tv.ru. Нередко бывает так: фасад дома выглядит прекрасно, но внутри скрывается ворох проблем, на исправление которых уйдут сотни тысяч рублей. Советы специалиста помогут вам не потерять деньги.

Первым делом необходимо осмотреть фундамент цоколя. Если заметны трещины, ощущается сырость, а на поверхностях белые разводы, это тревожный знак. Следом важно оценить отмостку — это водонепроницаемая полоса, проходящая по внешнему периметру дома, примыкая к цоколю. Она должна отводить воду от стен, а не пускать ее прямо под дом.

«Если в подвале или на первом этаже пахнет сыростью и появились пятна от воды, это будущие проблемы. Лучше сразу позвать строителя на осмотр. Он увидит то, что вы не заметите. И помните, если продавец скрыл серьезные дефекты, потом можно оспорить в суде. Но проще не покупать такой дом», — отметил Фисенко.

Следующие аспекты — свет, вода и канализация. Не верьте продавцу на слово, попросите документы, в которых отражено не только наличие сетей, но и лимиты. Например, на дом выделено 7 кВт, а вам для работы отопления и бытовой техники нужно 15 кВт. Если не учтете этот нюанс, в дальнейшем придется сильно экономить электроэнергию, или дорого переделывать сеть. Если канализация — это септик, узнайте, как его очищать, не нарушает ли он соответствующие нормы.

Район тоже нужно изучить не по картинке, а лично. Прогуляйтесь днем и обязательно вечером, посмотрите, как освещены улицы, нет ли рядом шумной дороги либо производства. Узнайте, кто чистит дороги зимой и как вывозят мусор. В еще посмотрите на публичной кадастровой карте, не попадает ли участок в охранную зону.

«Рядом может быть линия электропередачи (ЛЭП), водопровод, газопровод. На таких землях нельзя строить, либо действуют жесткие правила. Из-за этого люди годами спорят с администрацией», — подчеркнул эксперт.

Самое главное — документы. Закажите свежую выписку Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и в ней обратите внимание на три вещи: кто собственник, нет ли у постройки обременений, например, ипотеки либо ареста, какой вид разрешенного использования применим для этого участка.

Уточните вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка. Если это не индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и не личное подсобное хозяйство (ЛПХ) в границах населенного пункта, могут быть проблемы с регистрацией дома. Также проверьте, есть ли межевание, указаны ли координаты границ. Без них велик риск споров с соседями из-за забора.

«Обязательно спросите техпаспорт. Все пристройки и перепланировки должны быть узаконены. Если нет, новый владелец получит предписание все снести или вернуть как было», — сказал Фисенко.

Итого короткий чек-лист выглядит так: сначала осмотрите дом и фундамент, потом проверьте коммуникации и лимиты, изучите район, в том числе вечером, и только потом смотрите документы на дом. Пои малейших сомнениях вас обезопасит от покупки кота в мешке вмешательство кадастрового инженера и юриста. И самое главное правило — не давайте задаток, пока не разобрались в каждой значимой детали.

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