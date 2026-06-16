Российские артиллеристы уничтожают склады боеприпасов ВСУ в Константиновке
Освобождение города продолжается.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Все внимание в зоне спецоперации сейчас приковано к Константиновке в ДНР. Подразделения нашей «Южной» группировки зачищают восточные кварталы и продолжают освобождение юго-западной части города, где в окружение попали значительные силы врага.
Противостоят российской армии, в основном, беспилотники. И, по словам наших военных, это, в том числе говорит о слабости ВСУ.
«Большой расчет на беспилотные системы, и забыли они про пехоту. У нас пехота на данный момент на порядок сильнее, чем пехота противника. Потому что чудеса героизма пехотинцы проявляют просто каждый день», — говорит Антон Грунис, генерал-майор, командир 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск.
Важнейший вклад в общее дело привносят и артиллеристы. Они методично разрушают систему снабжения врага в Константиновке. Бьют по складам боеприпасов, уничтожают наблюдательные пункты и оборонительные сооружения ВСУ.
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