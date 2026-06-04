«Продолжают развиваться»: генпрокурор РФ об отношениях с Абхазией

Надзорные ведомства Москвы и Сухума продолжают углублять сотрудничество.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Гуцан: сотрудничество прокуратур России и Абхазии продолжает развиваться
Сотрудничество прокуратур России и Абхазии продолжает развиваться. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан в ходе переговоров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
«С удовлетворением отмечу, что многолетние отношения наших ведомств продолжают развиваться», — сказал он.
Генпрокурор отметил успешную реализацию программ сотрудничества — Москва и Сухум подписали план совместной работы на 2027–2028 годы. Он содержит целый ряд направлений, в том числе цифровизацию деятельности прокуратуры.
«Важным шагом в развитии конструктивного межведомственного диалога станет утверждение Соглашения о сотрудничестве военных прокуратур», — также заявил Гуцан.
Договоренность предусматривает проведение совместных учений и обмена информацией в сферах взаимного интереса. Гуцан подчеркнул, что ценит уровень взаимодействия с абхазскими коллегами и выразил уверенность, что оно будет успешно развиваться и впредь.
Ранее в мае 2026 года был подписан меморандум о сотрудничестве между надзорными ведомствами России и Китая.
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