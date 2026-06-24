Число сбитых на подлете к Москве за день беспилотников выросло до 14

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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Мэр Москвы Собянин сообщил о ликвидации 14 БПЛА за день
Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.
По словам градоначальника, после ликвидации воздушных целей на местах работают специалисты экстренных и профильных служб. Они обследуют территории, где были зафиксированы последствия уничтожения беспилотников.
С учетом последней атаки общее число БПЛА, сбитых за сегодняшний день на подлете к Москве, достигло 14. Ранее сообщалось об уничтожении других беспилотников, которые также двигались в направлении столицы.
На данный момент информации о пострадавших или возможных разрушениях не приводится. Специалисты продолжают работу на местах, а силы ПВО обеспечивают контроль воздушного пространства и реагируют на возникающие угрозы.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, средства противовоздушной обороны сбили три БПЛА.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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