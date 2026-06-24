Число сбитых на подлете к Москве за день беспилотников выросло до 14

|
Алена Куликова
Алена Куликова 22 0

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Мэр Москвы Собянин сообщил о сбитии еще 6 БПЛА

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Мэр Москвы Собянин сообщил о ликвидации 14 БПЛА за день

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

По словам градоначальника, после ликвидации воздушных целей на местах работают специалисты экстренных и профильных служб. Они обследуют территории, где были зафиксированы последствия уничтожения беспилотников.

С учетом последней атаки общее число БПЛА, сбитых за сегодняшний день на подлете к Москве, достигло 14. Ранее сообщалось об уничтожении других беспилотников, которые также двигались в направлении столицы.

На данный момент информации о пострадавших или возможных разрушениях не приводится. Специалисты продолжают работу на местах, а силы ПВО обеспечивают контроль воздушного пространства и реагируют на возникающие угрозы.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. 

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, средства противовоздушной обороны сбили три БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

Тема:
Атака беспилотников на Москву
24 июн
Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников ВСУ, летевших на Москву
24 июн
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
22 июн
Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА, летевших на Москву
19 июн
Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ на подлете к Москве
19 июн
Силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, летящих на Москву
18 июн
«Все очевидно»: Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву
18 июн
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Подмосковье выросло до 17
18 июн
В Подмосковье ликвидировали возгорание кровли ТЦ «Мега Белая Дача»
18 июн
В Подмосковье закрылся ТЦ «Мега Белая Дача» после атаки украинских беспилотников
18 июн
Силы ПВО сбили за утро 137 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.62
0.85 85.48
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Землю не поглотит Солнце? Новое исследование ставит под сомнение одну из версий конца света
18:56
Путин: России удалось обеспечить доступность авиаперевозок для граждан
18:46
Нарастила клыки, спела «Когда я стану кошкой» и исчезла: куда пропала Мария Ржевская
18:44
Число сбитых на подлете к Москве за день беспилотников выросло до 14
18:35
Появились подробности о последствиях крушения вертолета Ми-2 на Кубани
18:31
«Уровень очень достойный»: Путин оценил самолеты МС-21, SSJ-100 и ИЛ-114

Сейчас читают

На глазах у десятилетнего сына: российский турист умер во время отдыха в Турции
Летом искать работу может быть выгоднее, чем осенью
Спокойствие только снится: геомагнитный прогноз на 24 июня
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео