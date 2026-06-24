Число сбитых на подлете к Москве за день беспилотников выросло до 14

Мэр Москвы Собянин сообщил о ликвидации 14 БПЛА за день

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

По словам градоначальника, после ликвидации воздушных целей на местах работают специалисты экстренных и профильных служб. Они обследуют территории, где были зафиксированы последствия уничтожения беспилотников.

С учетом последней атаки общее число БПЛА, сбитых за сегодняшний день на подлете к Москве, достигло 14. Ранее сообщалось об уничтожении других беспилотников, которые также двигались в направлении столицы.

На данный момент информации о пострадавших или возможных разрушениях не приводится. Специалисты продолжают работу на местах, а силы ПВО обеспечивают контроль воздушного пространства и реагируют на возникающие угрозы.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, средства противовоздушной обороны сбили три БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.