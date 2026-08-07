Нейросети смогли создать первый реальный вирус

Создать «кнопку полного отключения» для искусственного интеллекта к концу этого года призывают в США. В интервью американским СМИ конгрессмены отмечают: времени остается все меньше. А угрозу недооценивают. Крупнейшие разработчики ИИ не скрывают: их системы становятся все сложнее контролировать. Тем более, что нейросети выходят за пределы цифрового мира и начинают влиять на реальность.

ИИ-модель впервые самостоятельно сконструировала жизнеспособный вирус. И пока биологи говорят о технологическом прорыве, эксперты сомневаются, сможет ли человечество удержать стремительное развитие алгоритмов. Кореспондент «Известий» Александр Якименко — о новых цифровых угрозах.

Реальность, которую можно было бы описать в самом мрачном романе о будущем, начинается вот в этих пробирках и чашечках Петри. В американском университете Стэнфорда получили новые вирусы, геном которых создавал искусственный интеллект. Ученые признают, что сами с этой задачей справиться не могли бы. По их словам, пока нейросети действуют во благо человечества. Но тут же оговариваются — слово «пока» здесь ключевое.

«С помощью ИИ создали новых бактериофагов, то есть вроде бы полезных вирусов, которые убивают бактерии. Но он может создать также легко и респираторные вирусы, наподобие COVID-19, к примеру, и значительно опаснее. Это путь к угрозам, выходящим далеко за рамки того, с чем мы когда-либо сталкивались», — сказал эксперт в области ИИ и биобезопасности Ричард Муланж.

То есть сейчас все зависит от того, кто и с какой целью дает задания нейросети. Вот только в США далеко не все действуют открыто и во благо всего мира. Взять хотя бы пандемию COVID-19. Много лет теория о его искусственном происхождении считалась конспирологией. Но вот бывший глава американского минздрава Энтони Фаучи, который давал добро на финансирование исследований в биолаборатории Уханя, отвечает перед Конгрессом о своей причастности к распространению вируса. Вернее, напрочь отказывается отвечать.

— Объясните комитету, почему вы решили финансировать эти опасные исследования в Китае?

— По совету моих адвокатов я вынужден отказаться от ответа, воспользовавшись своим правом, предусмотренным Пятой поправкой к Конституции США, — ответил главный медицинский советник президента США в 2021–2022 годах Энтони Фаучи.

За время слушаний Фаучи не стал отвечать на сто с лишним вопросов. Выбить из него хоть какие-то факты так и не удалось.

Как молчат и кураторы биолабораторий, построенных на Украине. Когда в 2022 году Минобороны России представило факты об их работе, в США все отрицали. И только спустя четыре года глава нацразведки Тулси Габбард подтвердила — там работали с сибирской язвой, свиной чумой или, например, лихорадкой Эбола. Подтвердила и почти сразу ушла в отставку.

«Сведения о существовании и финансировании этих лабораторий до сих пор сознательно скрывались. Политики лгали, угрожали тем, кто говорил правду, и это — несмотря на очевидный потенциал катастрофических глобальных последствий, которые могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях», — сказала бывший директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

Американские исследователи уверены: с искусственным интеллектом происходит то же самое. Власти страны им пользуются, но замалчивают самое главное.

«Недавно выяснилось, что дна из лучших в стране больниц скрывала процент ошибок и неверных диагнозов, которые врачи там ставили с помощью нейросетей. Он был на уровне 67%. Они обманывали клиентов, подвергая их смертельному риску. И точно так же действуют разработчики ИИ: они скрывают плохую статистику и выдумывают хорошую. Все это делается из жадности, а искусственный интеллект уничтожает все вокруг», — сказал экономист Даррен Франсис.

Об угрозе нейросетей говорят и разработчики, и бизнесмены, ограничить его просят в Римской церкви и много где еще — но никаких реальных рычагов, чтобы повлиять на ситуацию, похоже, не осталось.

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