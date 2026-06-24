Превзошла западную: Путин заявил о импортозамещении авиационной техники в России

Путин заявил о полном импортозамещении авиационной техники в России

Россия смогла полностью заменить зарубежную авиационную технику собственными разработками и производством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию авиационной отрасли.

По словам главы государства, переход на внутренние решения стал вынужденной мерой, однако российская промышленность справилась с поставленной задачей. Путин отметил, что по ряду направлений отечественная авиационная техника уже превзошла иностранные аналоги, которые ранее использовались на российском рынке.

Президент также указал, что ограничения со стороны западных стран затронули и самих зарубежных производителей и перевозчиков. По его словам, санкционные решения привели к потерям для компаний, сотрудничавших с российским авиационным сектором.

Во время совещания Путин обратил внимание на необходимость ускорения темпов развития отрасли. Он подчеркнул, что имеющиеся компетенции в авиастроении необходимо расширять, а технологический потенциал страны последовательно наращивать.

Отдельно глава государства затронул вопрос выполнения целевых показателей в сфере воздушных перевозок. По его словам, сохраняются риски недостижения ранее обозначенных показателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин во время визита в Жуковский ознакомился со среднемагистральным самолетом МС-21. В настоящее время разработчики продолжают работу по замене зарубежных комплектующих отечественными аналогами.

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