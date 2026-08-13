Россиянка Мельникова завоевала золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 36 0

Россиянка Анна Калмыкова заняла второе место в чемпионате.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье.

Россиянка Анна Калмыкова заняла второе место в чемпионате.

Женский чемпионат Европы проходит с 13 по 16 августа в Загребе, мужской состоится с 19 по 23 августа. Турниры являются отборочными к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года.

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