Россиянка Мельникова завоевала золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье.

Россиянка Анна Калмыкова заняла второе место в чемпионате.

Женский чемпионат Европы проходит с 13 по 16 августа в Загребе, мужской состоится с 19 по 23 августа. Турниры являются отборочными к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года.

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