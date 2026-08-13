Фильм «Барби 2» оказался под угрозой из-за спора о гонорарах

Продолжение «Барби» оказалось под угрозой из-за затянувшихся переговоров Warner Bros. с режиссером Гретой Гервиг, сценаристом Ноа Баумбахом, а также актерами Марго Робби и Райаном Гослингом. Стороны пока не смогли договориться о гонорарах и условиях участия в прибыли будущего фильмаl, сообщило издание Variety.

Warner Bros. пытается вернуть команду первой части уже около трех лет. За это время студия направила представителям Гервиг, Баумбаха, Робби и Гослинга несколько предложений, но стороны до сих пор не подписали контракты.

Основной вопрос — деньги. Речь идет не только о гонорарах, но и о доле участников в прибыли будущего фильма. После успеха первой «Барби» актеры и создатели получили больше возможностей для переговоров об условиях работы над продолжением.

По данным Variety, Райан Гослинг может рассчитывать на гонорар в размере 20 миллионов долларов за возвращение к роли Кена. В первой части его заработок оценивали примерно в 12,5 миллиона долларов. Сам актер и его представители эту информацию не комментировали.

В Warner Bros. подтвердили, что переговоры продолжаются, но соглашения пока нет. Представители студии заявили, что компания уже сделала несколько крупных предложений. Последнее из них было направлено в мае, однако представители актеров и авторов его отклонили и не внесли встречных предложений.

При этом «Барби 2» официально не отменена. У фильма пока нет утвержденного сценария, даты съемок и даты премьеры. Гервиг и Баумбах уже придумали основную идею продолжения, но не раскрывают ее студии до заключения контрактов.

Времени на переговоры остается немного. По условиям соглашения Warner Bros. с американской компанией Mattel, срок действия прав на разработку следующего фильма заканчивается в декабре 2026 года. Если студия не успеет заключить договор с основной командой, права могут вернуться Mattel.

В таком случае новый проект придется разрабатывать заново. Для него могут понадобиться другие режиссер, сценарист и актеры. Продолжить историю Гервиг без новых договоренностей также не получится.

Первый фильм «Барби» вышел в июле 2023 года и собрал в мировом прокате около 1,447 миллиарда долларов. Кинокартина получила восемь номинаций на «Оскар», поэтому Warner Bros. заинтересована в продолжении, но его создание пока зависит от результатов переговоров с создателями первой части.

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