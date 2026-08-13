Шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ на электричку в ДНР

Шесть человек пострадали в результате атаки на пассажирский электропоезд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в канале в мессенджере МАКС.

«При атаке на пассажирский электропоезд сообщением „Ясиноватая — Успенская“ на ж/д станции „Кутейниково“ городского округа Иловайск пострадали шесть человек», — написал Пушилин.

Среди пострадавших оказался машинист электропоезда, мужчина 1969 года рождения, который получил тяжелые ранения. Оператор станции, женщина 1969 года рождения, получила травмы средней степени тяжести.

Также пострадали начальник станции, мужчина 1999 года рождения, проводник, мужчина 1970 года рождения, а также два пассажира — мужчина 1967 года рождения и девушка 2007 года рождения.

Глава республики добавил, что всего за день в результате атак со стороны Украины в ДНР пострадали 17 человек, среди них двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО за день перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника самолетного типа. Поражали воздушные цели в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Калужскую и Тульскую области, Московский регион, Краснодарский край, Башкортостан и Крым.

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