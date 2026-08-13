«Я за правду»: Волочкова поставила точку в ситуации с рейсом на Мальдивы

Волочкова назвала недопуск на рейс до Мальдив несправедливостью

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова вновь прокомментировала ситуацию с недопуском на рейс до Мальдив. Негодование артистка выразила в социальных сетях.

«Спасибо всем, кто поддержал меня в моем честном высказывании по поводу несправедливости. <…> Я очень смелый и честный человек. И всегда за правду. И за тех людей, которые хотели бы, но не могут себя защитить», — написала Волочкова.

Она также отметила, что намерена возвращаться с Мальдив тем же перевозчиком, которым пользовалась ранее, однако эта ситуация заставила ее сделать выводы о сотрудниках авиакомпании.

«Как купила билеты, так и полечу. Это мой 29-й визит на Мальдивы. И я всегда летала этой авиакомпанией. Уважая ее сотрудников», — заявила артистка.

Также она рассказала, что помогла многодетной семье из Таджикистана, которая, по ее словам, также не попала на рейс. Артистка добавила, что семье пообещали вернуть деньги за билеты.

Волочкова 10 августа не смогла попасть на рейс до Мальдив. По ее словам, она вместе с директором приехала в аэропорт вовремя, однако у стойки ей сообщили, что посадка завершена из-за опоздания на одну-две минуты. Артистка утверждала, что объявления о завершении процедуры не было, а ее багаж сняли с борта. Новые билеты, по ее словам, обошлись примерно в 300 тысяч рублей.

В авиакомпании заявили, что посадка на рейс SU320 завершилась в 22:15, а Волочкова и ее спутник обратились к сотрудникам у выхода через три минуты после окончания процедуры. В авиакомпании также сообщили, что записи с камер показали: пассажиры направлялись к гейту из ресторанной зоны терминала уже после завершения посадки.

Перевозчик уточнил, что время окончания посадки указывается на посадочных талонах и информационных табло, а сообщения о завершении процедуры передаются по громкой связи.

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