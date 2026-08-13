«Где случился тот слом»: актриса Смирнова раскрыла подход к работе над ролями
Артистка считает, что поступки человека во многом зависят от пережитого и его внутреннего выбора.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru
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Актриса Смирнова: при работе над ролью я ищу момент, который изменил мою героиню
Актриса Ольга Смирнова во время работы над персонажами изучает внутренние изменения героинь и ищет момент, который повлиял на их судьбу. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Лица Столицы. Красота и здоровье».
«Мне всегда интересно, где случился тот слом, когда все пошло чуть-чуть в другую сторону», — рассказала Смирнова.
Актриса считает, что на человека влияют воспитание, события в жизни и способность понимать себя. По ее словам, в каждом человеке есть разные качества, а то, какие из них проявятся, зависит от его выбора.
«В нас есть все на самом деле, и все зависит от того, куда мы направляем свое внимание», — сказала артистка.
Смирнова добавила, что человек способен развивать в себе разные стороны, если осознанно идет к выбранной цели.
Ранее Ольга Смирнова рассказывала 5-tv.ru, что ее естественные особенности внешности помогают ей в актерской работе. По словам артистки, нависшие веки могут быть особенно полезны для ролей женщин, переживающих тяжелые обстоятельства, поэтому она не хочет от них избавляться.
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