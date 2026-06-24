«Уровень очень достойный»: Путин оценил самолеты МС-21, SSJ-100 и ИЛ-114

Путин назвал очень хорошими самолеты МС-21, SSJ-100 и ИЛ-114

Президент России Владимир Путин назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114-300. Об этом он сказал в ходе совещания по развитию авиации в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова.

«Мы только что эти самолеты осмотрели. Уровень очень хороший, достойный. В разработку этих и других моделей уже вложены серьезные средства», — отметил Путин.

Перед этим глава государства осмотрел образцы новой отечественной авиационной техники, в числе которых были и названные лайнеры, в подмосковном Жуковском.

По словам президента, Россия была вынуждена полностью заместить импортную авиационную технику и смогла это сделать. Он отметил, что по ряду направлений российские разработки не только достигли нужного уровня, но и превзошли западные аналоги.

К тому же Путин подчеркнул, что в авиастроении необходимо наращивать уже имеющиеся компетенции и технологический потенциал. Глава государства указал, что в этой сфере все нужно делать быстрее и масштабнее, поскольку от темпов работы зависит развитие всей отрасли.

Президент также предупредил о риске не выйти на установленные показатели по авиаперевозкам. Он обратил внимание, что этот вопрос требует особого контроля, так как авиационная промышленность напрямую связана с транспортной доступностью регионов и обновлением парка самолетов.

Новые российские самолеты

Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Лайнер рассчитан на перевозку от 50 до 68 пассажиров и должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Поставка первых трех таких самолетов ожидается уже в текущем году, примерно такое же количество планируют передать в следующем году.

SJ-100 представляет собой ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. В России до 2022 года серийно выпускались «Суперджеты», созданные в международной кооперации. После введения санкций Запада против РФ проект был приостановлен, а затем началась работа над импортозамещенной версией лайнера. Начало ее поставок ожидается в 2027 году.

МС-21-310 — базовая версия семейства среднемагистральных самолетов МС-21, разработкой которого занимается компания «Яковлев». В двуклассной компоновке лайнер рассчитан на 175 пассажиров и сможет преодолевать расстояние до 3830 километров. Серийный выпуск самолета планируется начать в 2027 году.

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