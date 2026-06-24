Дальнобойщики знают: что реально помогает сэкономить топливо

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 7 0

В городских условиях добиться экономичного расхода горючего бывает сложно.

Как стиль езды влияет на расход топлива

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вице-президент НСА Ян Хайцеэр: Агрессивная езда увеличивает расход топлива

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал в беседе с НСН, как стиль вождения влияет на расход топлива и безопасность на дорогах.

По словам эксперта, на потребление топлива в первую очередь влияет агрессивная манера езды. Резкие разгоны, частые торможения и нестабильный темп движения заметно увеличивают расход. Он отметил, что более экономичного поведения за рулем можно учиться у дальнобойщиков, которые держат равномерную скорость и по возможности избегают лишних торможений.

Хайцеэр подчеркнул, что в городских условиях добиться экономичной езды сложно. По его словам, движение в плотном потоке неизбежно приводит к повышенному расходу топлива по сравнению с трассой. Эксперт также порекомендовал следить за оборотами двигателя и выбирать передачу без избыточной нагрузки, чтобы избежать лишнего расхода.

«Можно выключить кондиционер, но это все по большому счету сэкономит максимум литр. За городом мы можете выбрать равномерную скорость 70 км/ч, не тормозить, ехать ровно. Это все будет работать. Однако потом вам вдруг придется уйти маневром от аварийной ситуации, и вся экономия станет бесполезна», — отметил Хайцеэр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему опасно препятствовать движению «обочечников». Эксперты пояснили, что попытки самостоятельно воспрепятствовать таким действиям на дороге могут привести к неприятным последствиям для самого водителя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.77
0.15 85.18
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Пять опасных постов: что нельзя публиковать в интернете и социальных сетях
23:40
Россия вошла в число стран с полным циклом производства авиадвигателей
23:14
Двойная выплата и надбавка за уход: кому повысят пенсии в июле
22:51
«Алые паруса» в новом анимационном измерении: премьера Пятого канала
22:51
Собянин рассказал, как будет оформлена станция метро «СберСити»
22:45
Трамп заявил о больших уступках Ирана в переговорах

Сейчас читают

Залез в укромное место под веко: врачи достали клеща из глаза пациента
Летом искать работу может быть выгоднее, чем осенью
Спокойствие только снится: геомагнитный прогноз на 24 июня
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео