На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Дарины

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У малышки диагностирован острый лимфобластный лейкоз.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Еще несколько месяцев назад жизнь Дарины была совсем другой. Детский сад, прогулки со старшей сестрой, море и бесконечные игры. Но в конце зимы у девочки увеличились лимфоузлы, по ночам стала мучить одышка. Точный диагноз поставили через месяц — острый лимфобластный лейкоз.

Сначала Дарину лечили в Краснодаре — позади один курс высокодозной химиотерапии. Сейчас в Петербурге, после следующего курса химиотерапии, ей будут пересаживать костный мозг. Перед трансплантацией девочке предстоит пройти еще один важнейший этап — тотальное облучение тела. Эта процедура необходима, чтобы максимально уничтожить оставшиеся опухолевые клетки и подготовить организм к пересадке.

«Без проведения этого этапа лечения и трансплантации костного мозга мы точно совершенно не добьемся хороших результатов», — считает детский онколог Елена Ефизова.

Стоимость лечения, включая облучение и необходимые препараты, — более двух миллионов рублей. Для семьи фельдшеров из Сочи, воспитывающей двоих дочерей, собрать такую сумму самостоятельно невозможно.

Сейчас дни Дарины проходят между процедурами, приемом лекарств и ожиданием следующего этапа лечения. Чтобы отвлечься, она рисует, собирает пазлы, читает вместе с мамой.

Химиотерапия дается девочке нелегко: еще недавно мама заплетала ей длинные густые косы, теперь на голове — маленькие хвостики. Дарина не выходит из палаты, короткая прогулка по больничному коридору — настоящее событие.

«Одна у меня сейчас мечта — чтобы она поскорее поправилась. И все. Пока больше ничего не хочу», — говорит Надежда Ефремова, мама Дарины.

Взрослые делают все возможное, чтобы девочка быстрее вернулась домой. Если все пойдет по плану, в море Дарина сможет купаться как раз в бархатный сезон.

Давайте вместе поможем Дарине. Сделать это просто. Достаточно отправить СМС с суммой пожертвований на короткий номер 24-25. Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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