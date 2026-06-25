Прикрыть голову? Что важно знать российским туристам в Венесуэле

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 522 0

Во время сильных подземных толчков главная опасность связана с обрушением зданий, падением предметов и паникой.

Как вести себя россиянам во время землетрясения в Венесуэле

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посольство России в Венесуэле дало рекомендации россиянам после землетрясения

Во время сильных подземных толчков главная опасность связана не только с самим землетрясением, но и с обрушением зданий, падением предметов и паникой. Поэтому ключевая задача — быстро занять максимально безопасное положение и избегать хаотичных перемещений. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Посольство России в Венесуэле дало рекомендации россиянам

Посольство России в Венесуэле обратилось к российским гражданам после произошедшего в стране землетрясения.

В ведомстве призвали россиян сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и строго следовать указаниям местных властей.

Отдельно гражданам рекомендовали заранее подготовить «тревожную сумку». В нее советуют положить документы, деньги, средства первой помощи, зарядные устройства, питьевую воду и запас одежды на несколько дней.

Для экстренной связи действует круглосуточный телефон Посольства: +58-212-993-45-31. В дипмиссии уточнили, что среди сотрудников и членов их семей пострадавших нет, а контакт с венесуэльскими властями поддерживается на постоянной основе.

Что важно знать туристам в Венесуэле сейчас

На фоне землетрясений в стране туристам и находящимся в регионе иностранцам рекомендуют соблюдать повышенную осторожность.

В первую очередь важно учитывать возможные повторные подземные толчки. После сильных землетрясений афтершоки могут сохраняться в течение нескольких дней и иногда достигать разрушительной силы.

Основные рекомендации:

  • избегать пребывания рядом с поврежденными зданиями и конструкциями;
  • не заходить в дома и отели, если есть трещины или видимые повреждения;
  • следить за официальными сообщениями местных властей и посольств;
  • заранее продумать маршрут эвакуации из места проживания;
  • держать при себе документы, воду, зарядные устройства и наличные деньги;
  • избегать поездок в районы, близкие к эпицентру, до стабилизации ситуации;
  • при угрозе повторных толчков находиться на открытых пространствах вдали от зданий и линий электропередач.

Отдельно подчеркивается, что возможны перебои со связью, электричеством и транспортом, поэтому важно заранее продумать альтернативные способы связи и перемещения.

Что делать во время землетрясения

Если вы находитесь в помещении:

  • сохраняйте спокойствие и не бегите к выходу во время сильных толчков;
  • отойдите от окон, зеркал, шкафов и любых тяжелых предметов;
  • по возможности спрячьтесь под прочный стол или встаньте у внутренней несущей стены;
  • защитите голову руками или подушкой;
  • не пользуйтесь лифтом.

Важно: попытка выбежать во время толчков часто приводит к травмам из-за падающих конструкций и стекла.

Если землетрясение застало вас на улице:

  • отойдите на открытое пространство;
  • держитесь подальше от зданий, балконов, деревьев и линий электропередач;
  • по возможности присядьте и защитите голову.

Если во время подземных толчков вы оказались в автомобиле:

  • остановитесь в безопасном месте;
  • не паркуйтесь под мостами, эстакадами или рядом с высокими зданиями;
  • оставайтесь в машине до окончания толчков.

Что делать сразу после землетрясения

После окончания сильных подземных толчков важно в первую очередь оценить свое состояние и состояние людей рядом — при наличии травм необходимо оказать первую помощь. Затем следует покинуть потенциально опасные зоны и не возвращаться в поврежденные здания, даже если они кажутся устойчивыми.

Специалисты предупреждают, что после основного удара могут последовать повторные толчки, поэтому нужно сохранять готовность быстро среагировать и перейти в безопасное место.

В условиях возможной перегрузки сетей рекомендуется использовать мобильную связь только при крайней необходимости, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на линии.

Также важно следить исключительно за официальными сообщениями экстренных служб и местных властей, избегая непроверенной информации.

Почему важно не возвращаться в здания сразу

После сильного землетрясения конструкции могут быть нестабильными, даже если внешне выглядят целыми. Афтершоки способны вызвать обрушение уже поврежденных стен и перекрытий.

Землетрясение в Венесуэле 

Ранее, 25 июля в 1:04 по московскому времени в Венесуэле произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентр находился в 56 километрах от Валенсии и в 27 километрах к северо-западу от Монтальбана. Глубина залегания очага составила около 13 километров.

Сразу после подземных толчков Национальная метеорологическая служба США объявила угрозу цунами для побережья Венесуэлы и соседних островов. Однако позже предупреждение было отменено.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.77
0.15 85.18
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Всего пять минут: ученые выяснили, как быстро поднять настроение на работе
8:51
Пронзенные стрелами ХХ века: боль эпохи в спектакле «Ахматова. Гумилев. Гумилев»
8:37
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Дарины
8:30
Двойная переплата: как путешественникам выгодно купить авиабилеты
8:18
Гудрон вместо жвачки, двор вместо TikTok: как советские дети проводили лето
8:17
В Венесуэле мужчина спас двух собак из пострадавшего от землетрясений дома

Сейчас читают

Новый театр не принимает? Волкова перенесла операцию после жуткого стресса
Летом искать работу может быть выгоднее, чем осенью
«Ее природу не поменяешь»: Кушанашвили прошелся по онкобольной Лерчек
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео