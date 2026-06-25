Рыбалка закончилась трагедией: мужчина утонул в реке на Сахалине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Обычная поездка к воде обернулась гибелью, обстоятельства которой теперь выясняют следователи.

Мужчина утонул в реке на Сахалине во время рыбалки детали

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Мужчина утонул в реке на Сахалине во время рыбалки

В Углегорском районе Сахалинской области выясняют детали гибели 52-летнего местного жителя. Мужчина отправился на рыбалку к реке в селе Поречье, однако домой уже не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По предварительным данным, трагедия произошла 24 июня. Во время ловли рыбы мужчина оступился, не удержался на ногах и оказался в воде. Самостоятельно выбраться на берег ему не удалось.

После сообщения о случившемся следователи осмотрели место происшествия и начали доследственную проверку. Специалистам предстоит восстановить полную картину произошедшего и установить, были ли дополнительные обстоятельства, которые могли привести к гибели рыбака. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Именно ее результаты должны подтвердить точную причину смерти мужчины.

Ранее стало известно о пропаже мужчины на Бирюзовом озере в Кемеровской области. Игорь вместе с семьей приехал на отдых к водоему возле Междуреченска 22 июня. По словам его супруги, около 11 утра они остановились на центральном пляже, после чего мужчина подготовил новый сапборд и вышел на воду.

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Рыбалка закончилась трагедией: мужчина утонул в реке на Сахалине

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