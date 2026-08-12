Сколько стоит звездная любовь: самые яркие и дорогие свадьбы 2026 года

Самые яркие звездные свадьбы этого лета. Кто из главных холостяков мира, наконец, решил связать себя узами брака? Зачем Тимур Родригез и Катя Кабак арендовали экскурсионный автобус? Что Ида Галич и ее жених везли на 12 грузовиках в Северную Осетию? Почему Екатерина Гордон решила выйти замуж на Северном полюсе? И сколько денег российские знаменитости тратят на свадьбы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Свадьба века. Именно так мировые СМИ уже окрестили бракосочетание Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, которое якобы было намечено на 8 августа, однако, похоже, пока не состоялось. Пара вместе уже давно, воспитывает пятерых детей. Но футболист решился сделать предложение лишь спустя восемь лет отношений. Он подарил возлюбленной кольцо стоимостью 400 миллионов рублей. А на свадьбу, по слухам, собирается потратить более миллиарда.

Российские звезды не отстают. Весь шоу-бизнес обсуждает роскошную свадьбу Иды Галич в Северной Осетии. Телеведущая и ее возлюбленный, предприниматель Олег Ледвич, устроили торжество в живописном Гизельдонском ущелье.

«Для меня важно, чтобы свадьба прошла здесь, меня зовут корни. Моя мама — осетинка, и это ущелье для меня особенное», — призналась Галич.

Ида и Олег арендовали целый самолет, чтобы привезти друзей и близких на свадьбу. Сняли всем гостям номера в отелях. Организовали экскурсии. Плюс услуги визажистов и парикмахеров, аренда площадок для банкетов. Оборудование для выездной церемонии везли из Москвы на 12 грузовиках.

«Это застройка площадки в чистом поле, можно сказать, потому что там все-все было… Конечно, смета, мы не видим ее в открытом доступе. По источникам, примерно до 55 миллионов», — рассказывает руководитель свадебного агентства Ольга Солнечная.

Екатерина Гордон и бизнесмен Виктор Хархалис тоже выбрали необычное место для свадьбы. Влюбленные обменялись клятвами на льдине во время экспедиции по Северному полюсу. А вот кольца не надевали. Ведь они уже и так были женаты. Скромная роспись состоялась семь лет назад. И только сейчас супруги решили отметить это событие.

«Мы не стали проводить свадьбу в формате шумного многолюдного мероприятия. Просто не сочли это время подходящим. Мне хочется пожелать вам стать людьми, которым не нужны демонстративность и толпа, чтобы отпраздновать свои чувства», — говорит юрист Екатерина Гордон.

Подписчики углядели в этой фразе отсылку на трехдневные гуляния по случаю свадьбы Иды Галич. Конфликт между двумя теледивами не утихает. И Гордон якобы захотела в очередной раз подколоть оппонентку.

«Ида Галич помогает одиноким женщинам, женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Та же самая ниша у Кати Гордон, которая уже много лет является правозащитницей. Это конфликт интересов», — объясняет светский журналист Антон Беккужев.

Свадьба Тимура Родригеза и Кати Кабак была скромнее, чем у Галич. Но не менее громкой. Отношения пары в свое время начались со скандала. Бывшая жена шоумена заявила, что он сообщил ей о разводе по телефону. Анна в тот момент была в другой стране. А когда вернулась в Россию, узнала: у мужа роман с молодой актрисой.

«Я чувствовал, что время пришло меняться. Я до конца еще не понимал, к чему я иду, но было четкое осознание каких-то перемен. <…> Я бы сказал, что я законченный романтик, да, и, конечно, для меня нет ничего важнее, чем быть в состоянии, в котором я нахожусь сейчас», — уточняет Тимур Родригез.

В апреле этого года певец сделал Кабак предложение, а спустя два месяца пара сыграла свадьбу.

«Сначала они расписались, потом выходят из ЗАГСа, и перед ними стоит красный двухэтажный автобус, где наверху был диджей, музыка, еда, напитки и, конечно же, атмосфера. Я думаю, шесть-восемь миллионов стоила свадьба», — говорит Ольга Солнечная.

В отличие от коллеги, Михаил Галустян не стал устраивать шумных вечеринок. СМИ пишут: о том, что актер расписался со своей новой возлюбленной, визажистом Лилией Киосе, друзья узнали уже постфактум.

«Галустян получил очень много хейта от подписчиц, в частности, от женщин, которые его стали обвинять в измене и в том, что он вот такой нехороший человек, бросил свою жену. Поэтому теперь Михаил пытается свою спутницу всячески скрыть», — отмечает журналист Беккужев.

Певец Анатолий Цой пошел еще дальше. Он решил скрыть от общественности не только дату свадьбы, но и личность своей избранницы. Подписчики начали гадать: кто же эта загадочная незнакомка? И главное, когда артист успел развестись с женой, которая родила ему троих детей?

Ясность через несколько дней внесли представители Цоя. Объяснили: певец по-прежнему счастлив в браке со своей супругой Ольгой. Они официально оформили отношения еще в 2010-м, а нынешним летом обвенчались. И по этому поводу устроили вечеринку в стиле Гэтсби.

«Это история 20-х годов — шик, блеск, закрытые вечеринки, закрытый клуб, казино. Ориентировочно, опять же, по бюджету, я думаю, что также шесть-девять миллионов вышло», — предполагает руководитель свадебного агентства Ольга Солнечная.

Поклонники вздохнули с облегчением. И пожелали Анатолию и Ольге долгой и счастливой совместной жизни. Также, как и всем остальным звездным молодоженам этого лета.