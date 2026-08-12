Российские войска взяли под контроль Водяное в Харьковской области

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Подразделения группировки «Север» продолжили действия на сумском направлении.

Российские войска взяли под контроль Водяное

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Водяное в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» также нанесли поражение силам ВСУ в нескольких районах Харьковской и Сумской областей. Другие подробности проведенных действий и их последствия Минобороны не уточнило.

В тот же день российские военные нанесли удар по объектам в Одессе. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, одной из целей стала база горюче-смазочных материалов, расположенная на территории городского порта.

По данным ведомства, этот объект использовался для снабжения топливом подразделений Вооруженных сил Украины. Кроме того, под удар попали элементы портовой инфраструктуры и украинские морские суда, которые, как утверждает Минобороны, задействовались в военных целях.

Для поражения указанных объектов российские силы применили высокоточное вооружение воздушного базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Женщину, столкнувшую свою дочь с балкона в Сергиевом Посаде, взяли под арест
13:32
«Взращенный неонацизм»: Мирошник о восторге украинцев от ударов по России
13:23
«Они живы»: сын Усольцевых не будет подавать заявление о признании родителей умершими
13:16
В Чите объявили режим ЧС из-за подтоплений после дождей
13:05
Больше половины россиян против удаления российских приложений для смартфонов
12:57
Сколько стоит звездная любовь: самые яркие и дорогие свадьбы 2026 года

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пророчество Жириновского сбывается — ЕС на пороге развала
Как не прогореть на процентах по вкладу
Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео