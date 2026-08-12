Российские войска взяли под контроль Водяное в Харьковской области

Подразделения группировки «Север» продолжили действия на сумском направлении.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Водяное в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» также нанесли поражение силам ВСУ в нескольких районах Харьковской и Сумской областей. Другие подробности проведенных действий и их последствия Минобороны не уточнило.
В тот же день российские военные нанесли удар по объектам в Одессе. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, одной из целей стала база горюче-смазочных материалов, расположенная на территории городского порта.
По данным ведомства, этот объект использовался для снабжения топливом подразделений Вооруженных сил Украины. Кроме того, под удар попали элементы портовой инфраструктуры и украинские морские суда, которые, как утверждает Минобороны, задействовались в военных целях.
Для поражения указанных объектов российские силы применили высокоточное вооружение воздушного базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.
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