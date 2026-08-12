«Не знаю, от чего»: сын Усольцевых заявил, что его родители сбежали

Сын Усольцевых Баталов: семье угрожала опасность

Сын пропавших в Красноярском крае Усольцевых Даниил Баталов опроверг информацию о том, что его родители могли уехать в США. В беседе с 5-tv.ru он допустил, что семья могла сознательно исчезнуть, однако признался, что не знает, от чего именно они могли скрываться.

«Я никогда не заявлял про то, что они могут быть в Калифорнии», — подчеркнул Баталов.

По его словам, информация о родственниках Сергея Усольцева за границей могла быть неверно воспринята. Он объяснил, что у отца действительно есть близкий человек, проживающий в Калифорнии, однако это не является доказательством возможной эмиграции.

Баталов отметил, что переезд в США потребовал бы серьезной подготовки, а организовать такую миграцию незаметно для окружающих было бы крайне сложно. По его словам, он скорее придерживается версии, что родители могли от чего-то убежать, но причины такого решения ему неизвестны.

«Я правда придерживаюсь версии искренней, что каким-то образом они от чего-то сбежали. Понятия не имею, от чего», — рассказал сын пропавшей семьи.

Он добавил, что среди возможных версий исчезновения остаются несколько вариантов. При этом Баталов считает маловероятной версию о том, что родители могли просто потеряться в тайге, поскольку Сергей Усольцев имел туристический опыт — он бы непременно оставил следы.

Также Даниил отверг криминальную версию произошедшего. По словам Баталова, на данный момент наиболее вероятным ему кажется именно вариант добровольного исчезновения семьи, хотя ответов на главные вопросы — от чего, куда и зачем они могли уйти — пока нет.

«Люди почти год назад просто пропали, бесследно исчезли», — отметил Баталов, говоря о ситуации с родителями.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года во время похода в районе горы Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Семья отправилась на прогулку, после чего перестала выходить на связь. Поиски продолжались несколько этапов, но обнаружить следы Усольцевых спасателям и волонтерам не удалось.

Активную фазу поисковой операции завершили 12 октября 2025 года, однако позже работы возобновлялись. В январе, июне и июле 2026 года специалисты вновь проверяли возможные районы нахождения семьи.

По состоянию на июль 2026 года Усольцевы остаются не найденными. Следствие рассматривало версии несчастного случая и возможного криминального происшествия, однако никаких доказательств, которые окончательно подтверждали бы одну из них, обнаружено не было.

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