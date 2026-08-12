Завещание против любви: почему Роза Сябитова отказалась от молодых мужчин

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Пятый канал
Пятый канал Эксклюзив 67 0

Роза Сябитова дважды была замужем. Почему сваха зареклась не заводить отношения с мужчинами младше себя, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Телеведущая Роза Сябитова обрушилась с критикой на отечественных звезд. Какие советы главная сваха страны дала Ольге Бузовой? Почему считает, что Дмитрию Диброву нельзя снова идти в ЗАГС? По какой причине не верит в счастливые отношения зрелых дам с молодыми любовниками? Из-за чего дети запрещают ей выходить замуж? И что написала в завещании телезвезда? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Существует две категории людей. Первая категория людей — это люди, которые, создавая свою семью, будут биться за нее. И вторая категория людей, которые никогда биться не будут за семью, они считают, что им лучше развестись, они у себя одни», — говорит телеведущая.

Роза Сябитова признается: ей больно смотреть вокруг. В ее окружении много одиноких женщин. А семьи друзей и коллег рушатся одна за другой. Сваха уверена: причина в том, что у современного общества сбиты ориентиры.

«Нас воспитывал комсомол, партия и так далее. То есть у нас были одни стандарты жизни. Вы сейчас живете по-другому. Мы для вас не являемся примером. <…> Вы посмотрите, что в шоу-бизнесе творится. Разводятся, бабка уже на ладан дышит, а она такое чудит, что это… Каждый возраст имеет свой кодекс. <…> Вы тревожные, вы сомневающиеся», — отмечает знаменитость.

По словам Сябитовой, большое влияние на молодежь оказывает шоу-бизнес. Люди смотрят на кумиров и хотят им подражать. Ярким примером Роза назвала Ольгу Бузову. Красивая, богатая, успешная. И свободная.

«Я очень хочу любви, хочу семьи. Такой простой, настоящей, обычной, простой, нормальной семьи, где есть мужчина, женщина, планирование, где есть откладывание бюджета, где есть копилочка какая-то совместная, где есть досуг совместный, где есть отпуск хотя бы», — признается Ольга Бузова.

Сябитова считает, что поющая телеведущая вполне могла бы стать женой и мамой. Но на самом деле сама этого не хочет. Ведь на первый план ставит не личную жизнь, а карьеру.

«Как только Оля перестанет много работать, тогда у нее все случится. И более того, ни один мужчина никогда не будет стоять в очереди за работой. Девочки, выбирайте: либо карьера, либо мужчина», — заявляет Роза Сябитова.

«С этим сталкиваются, к сожалению, очень многие великие, великие артисты, которые отдают свою жизнь сцене. Это наш выбор», — подчеркивает Ольга Бузова.

Пока одни, по мнению Сябитовой, никак не могут решиться на создание семьи, другие, наоборот, меняют супругов как перчатки. А потом от этого страдают. Дмитрию Диброву Роза недавно дала совет: не торопиться бежать в ЗАГС.

«Жена как? Сразу недвижимость, и она сразу раз — наследница первой очереди. А у него двое детей. Зачем делить? Зачем по судам ходить? Кому это нужно? Сожительствовать? Пожалуйста. Я думаю, что у него с этим все в порядке», — говорит телеведущая.

Сама Роза Сябитова дважды была замужем. В браке с инженером по имени Михаил у нее родился сын Денис и дочь Ксения. Но в 1983 году случилась трагедия: мужчина умер от инфаркта. Тот период Сябитова называет самым сложным в своей жизни. Ей пришлось в одиночку поднимать детей.

«Пошла работать. И в такси работала, и работала уборщицей на вокзале. Много где подрабатывала, хваталась за все, что бы продержало ее на плаву», — делится светский журналист Мигалим Факильдинов.

Все изменилось после того, как Роза организовала свое брачное агентство. Деньги потекли рекой. А вскоре сваху пригласили на ТВ.

«На этой же передаче Роза Сябитова нашла себе второго мужа, с которым, по-моему, прожила она в браке три года», — уточняет журналист Факильдинов.

Фитнес-инструктор Юрий Андреев пришел на программу найти невесту. А влюбился в ведущую. Чтобы соответствовать мужу, который был младше на десять лет, Роза сделала несколько пластических операций и сильно похудела. Но вместо восхищения преображение жены вызвало у Юрия гнев. Он начал подозревать ее в изменах и устраивать скандалы. А однажды в приступе ревности сильно избил. Сябитова подала на развод.

«Если там физическое насилие — только разводиться. Я была просто в такой роли, я сама из семьи алкоголиков. Единственное, о чем я мечтала в будущем, в сознательном, скажем так, до взрослого состояния, — чтобы родители развелись, чтобы этот ад закончился», — заявляет знаменитость.

С тех пор ведущая зареклась заводить отношения с мужчинами младше себя. Говорит: это противоестественно.

«Молодых трогать нельзя. Молодые — для молодых. В союзе между взрослой женщиной, у которой уже климакс прошел, и молодым мужчиной вряд ли родятся дети, поэтому против природы, и социум, конечно, не поддерживает», — отмечает телеведущая.

Роза Сябитова не исключает, что однажды изменит свое мнение и заведет молодого любовника. Вот только выйти замуж за него не сможет.

«Мои дети не разрешат. Мной написано одно завещание, где написано: как только я найду себе молодого, меня сразу в психушку. Поэтому вот сказала, ляпнула, подписала. Все теперь», — делится звезда.

Однако Сябитова и сама больше не хочет идти под венец. И неважно, сколько лет будет потенциальному жениху. Она уверена: счастье не зависит от наличия штампа в паспорте. Главное, чтобы люди уважали друг друга и имели общие взгляды на жизнь.

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