Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной

Бывший ведущий Fox News и экс-сторонник Трампа посещал РФ несколько раз и брал интервью у Владимира Путина.
Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post
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Американский журналист, бывший политический обозреватель телеканала Fox News и экс-сторонник президента США Дональда Трампа Такер Карлсон заявил, что Россия — его любимая страна. Своим мнением он поделился с коллегами с телеканала Russia Today (RT).
«Я считаю, что Россия красивая страна. Удивительная страна. Моя любимая из всех, где я бывал», — сказал Карлсон.
Журналист подчеркнул, что приезжал в РФ несколько раз и выразил надежду на новый визит. Карлсон не впервые признается в симпатии к Москве. Аналогичное заявление в беседе с RT он сделал в июле текущего года, отметив, что страна его «совершенно поразила».
«Я там не живу, это не моя культура, не мой язык, не моя история, не мой народ. Я туда и не переезжаю. И все же как американец, человек, который не имеет никакого отношения (к России) и не говорит по-русски, я подумал, что (она) совершенно потрясающая», — отметил он.
По словам журналиста, многие на Западе формируют ложные представления о России, хотя ни разу в ней не бывали. В качестве примера Карлсон привел ужин в Великобритании, участники которого обсуждали «тоталитарную систему» и якобы нищету, царящую в стране. На деле те, кто это говорил, только читали о России.
«И я говорю: «Слушайте, я не эксперт в том, что касается России, но я бывал там несколько раз. Москва в разы красивее, да еще и больше Лондона», — парировал Карлсон, чем очень удивил собеседников.
Бывшая звезда Fox News прежде был одним из самых влиятельных медийных голосов движения MAGA (Make America Great Again) и активно поддерживал Дональда Трампа, но со временем изменил взгляды. Ключевым фактором стала внешняя политика, в том числе военные действия в Иране. Этим летом ведущий публично извинился за то, что был сторонником Трампа. В 2024 году Карлсон брал интервью у российского лидера Владимира Путина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа известных представителей движения MAGA, включая бывшего конгрессмена Марджори Тейлор Грин, запустила движение с целью выдвинуть третьего кандидата на выборах 2028 года. Во главе списка — Такер Карлсон. Грин заявила, что Дональд Трамп предал своих сторонников, не выполнив обещания о прекращении войн. Инициативная группа пыталась убедить Карлсона баллотироваться, несмотря на его публичный отказ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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