Семейные обстоятельства: пресс-секретарь Белого дома Ливитт покинет свой

Трамп: Ливитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома, чтобы быть с семьей

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уйдет со своей должности в конце августа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц, Кэролайн Ливитт, покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей», — написал американский лидер.

Трамп уточнил, что после ухода с должности Ливитт станет одной из его главных «внешних советников». Также президент США отметил, что пресс-секретарь Белого дома проделала «феноменальную работу» на своем посту.

Других подробностей о дальнейшей работе Ливитт не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио высказался о необходимости серьезно изучать случаи с неопознанными летающими объектами.

В ходе подкаста Кэти Миллер он заявил, что не считает тему НЛО исключительно теорией заговора и призвал анализировать каждый подобный инцидент, фиксировать данные и искать объяснение происходящему.

Рубио отметил, что над американскими военными объектами фиксировались неизвестные летательные объекты, которые, по его словам, не принадлежат США. Ранее Пентагон начал публикацию архивных материалов об НЛО и продолжил раскрывать новые документы.

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