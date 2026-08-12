Семейные обстоятельства: пресс-секретарь Белого дома Ливитт покинет свой
Трамп отметил, что Ливитт проделала «феноменальную работу».
Фото: www.globallookpress.com/Li Yuanqing
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Трамп: Ливитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома, чтобы быть с семьей
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уйдет со своей должности в конце августа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«Замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц, Кэролайн Ливитт, покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей», — написал американский лидер.
Трамп уточнил, что после ухода с должности Ливитт станет одной из его главных «внешних советников». Также президент США отметил, что пресс-секретарь Белого дома проделала «феноменальную работу» на своем посту.
Других подробностей о дальнейшей работе Ливитт не приводится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио высказался о необходимости серьезно изучать случаи с неопознанными летающими объектами.
В ходе подкаста Кэти Миллер он заявил, что не считает тему НЛО исключительно теорией заговора и призвал анализировать каждый подобный инцидент, фиксировать данные и искать объяснение происходящему.
Рубио отметил, что над американскими военными объектами фиксировались неизвестные летательные объекты, которые, по его словам, не принадлежат США. Ранее Пентагон начал публикацию архивных материалов об НЛО и продолжил раскрывать новые документы.
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