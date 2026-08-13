Такер Карлсон заявил об использовании Украины как инструмента против России

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 15 0

Сменявшие друг друга власти США последовательно способствовали сближению Украины с НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные государства используют Украину для нанесения вреда России.

Об этом 12 августа он сообщил в интервью журналисту Рику Санчесу, видео которого опубликовано в соцсети X (бывш. Twitter).

«Правда в том, что Украина — не самостоятельное государство, а страна — клиент НАТО, и ее используют как инструмент для достижения цели, а эта цель — уничтожение России», — сказал Карлсон.

По мнению журналиста, сменявшие друг друга администрации США последовательно способствовали сближению Украины с НАТО. Карлсон считает, что в результате это привело страну к противостоянию с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский журналист Такер Карлсон высказывался о своем положительном отношении к России и поездках в страну.

В интервью RT он заявил, что считает Россию красивой и удивительной страной, а также назвал ее своей любимой среди тех, где ему удалось побывать. Карлсон отметил, что не является частью российской культуры, но, несмотря на это, страна произвела на него сильное впечатление.

Журналист также заявил, что многие жители Запада имеют представление о России только по чужим рассказам и не посещали ее лично. По его словам, собственные впечатления от поездок отличаются от распространенных на Западе оценок.

 

 

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