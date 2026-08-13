ФАС начала проверку повышения оптовых цен на мясо птицы и говядину

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Производителей обязали раскрыть данные о рентабельности продаж и объемах сбыта.

ФАС начала проверку повышения оптовых цен на мясо

Фото: www.globallookpress.com/Martin Moxter

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку обоснованности повышения оптово-отпускных стоимости мяса птицы и говядины. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ведомство потребовало от производителей предоставить информацию о причинах роста цен с начала текущего года, а также данные об объемах производства и сбыта, отпускных ценах и рентабельности продаж. По итогам проверки будут приняты меры антимонопольного реагирования.

В мае журналисты газеты «Коммерсантъ» писали, что участники птицеводческого рынка, регуляторы и отраслевые союзы начали обсуждение возможности введения минимальных и максимальных цен на куриное яйцо категории С1.

Глава ФАС Максим Шаскольский в апреле отмечал, что рост и последующее снижение стоимости куриных яиц в России связаны с естественными рыночными механизмами. По его словам, отрасль остается конкурентной: на рынке продолжают работу множество поставщиков и продавцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помидоры стали лидерами по снижению цены за месяц — они подешевели почти на 13%. В «Руспродсоюзе» уточнили, что именно овощи борщевого набора заняли первые позиции в рейтинге. К 3 августа средняя томаты подешевели на 12,7% по сравнению с предыдущим месяцем, огурцы — на 10,3%, капуста — на 7,5%, картофель — на 6,7%, а лук — на 4,3%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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ФАС начала проверку повышения оптовых цен на мясо птицы и говядину

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