Севастополь обесточен после атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 208 0

Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей города экономить заряд телефонов и не поддаваться панике.

Каковы последствия атаки ВСУ на Севастополь 12 августа 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Развожаев: Севастополь обесточен после атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотников на Севастополь. Из-за попаданий по объектам энергетики город временно остался без электроснабжения. Об этом в мессенджере МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Воздушная тревога за вечер среды объявлялась дважды. Сирены звучали с 22:19 (местное время совпадает с московским. — Прим. ред.). Авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают удары ВСУ.

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим», — написал Развожаев.

По словам губернатора, специалисты оценивают масштаб повреждений и работают над восстановлением подачи электричества. Все экстренные службы приведены в полную готовность. Развожаев призвал жителей и гостей Севастополя помогать друг другу, особенно пожилым соседям.

«Экономьте заряд телефонов. Используйте гаджеты только для экстренной связи. Не перегружайте сеть. ️Сохраняйте спокойствие. Паника — это то, на что рассчитывает противник», — заключил он.

На данный момент в городе объявлен отбой воздушной тревоги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атак беспилотников и детонации взрывоопасного предмета в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали 12 мирных жителей. В Донецке был ранен подросток, травмы получили три женщины, в Горловке пострадали трое мужчин, в Торезе медицинская помощь потребовалась пятерым. Разрушения зафиксированы в семи городах и двух округах.

За день 12 августа российские средства ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и Черным морем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

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