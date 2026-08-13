«Дедушка очень похож на бабушку»: Тарзан нарвался на хейт из-за внешнего вида

Стриптизера Тарзана высмеяли в соцсетях за возрастные изменения внешности

Стриптизер, актер, художник и телеведущий Сергей «Тарзан» Глушко столкнулся с жесткой критикой своей внешности в социальных сетях. Об этом сообщили журналисты 7Дней.ru.

Артист вышел на связь с поклонниками, чтобы оправдаться за провокационный ролик, сгенерированный злоумышленниками с помощью нейросетей, в котором он якобы высказывался в адрес Казахстана. По словам Тарзана, это фейк, призванный стравить дружественные народы.

Примечательно, что внимание комментаторов привлекло не содержание видеообращения Глушко, а то, как он выглядит. Оказалось, что эйджизм — проблема не только женщин, но и мужчин.

Стоит отметить, Тарзан относится к тем представителям сильного пола, которые следят за своим телом, занимаются спортом, ухаживают за волосами и так далее. Но и ему досталось — по мнению подписчиков, 56-летний танцор недостаточно молод лицом, а длинные локоны делают его женоподобным!

Фрагмент видеообращения Тарзана. Instagram*/tarzan___official

«На бабу Галю похож»;

«Тарзан уже не тот»;

«Этот дедушка очень похож на бабушку»;

«Старая бабка»;

«Блин, думала, это маска, которая состаривает лицо», — написали люди в комментариях.

У Глушко нашлись и защитники, которые принимают чужой возраст и не стигматизируют признаки старения, а еще не судят о людях по внешности. Некоторые пользователи подчеркнули, что никто не выглядит юнцом в 56 лет. А другие напомнили, что возрастные изменения не обойдут стороной и тех, кто сегодня посмеялся над Тарзаном.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Глушко признался, что скучал по танцам после того, как перестал выступать на сцене. Он прекратил откровенные выступления не из-за усталости или проблем с формой, а потому что после февраля 2022 года посчитал это морально недопустимым.

Артист признался, что быстро начал тосковать по работе и контакту со зрителями, который был для него своеобразной подзарядкой. В сферу стриптиза Тарзан попал случайно: он работал моделью, а затем согласился на участие в шоу для женщин, чтобы бесплатно взять несколько танцевальных уроков. В итоге именно это решение сделало его знаменитым.

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