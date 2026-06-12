Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Он отметил, что российская столица играет важную роль в формировании государственности.

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
День России

День России объединяет всех граждан нашей великой страны. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя жителей столицы с праздником.

«Мы гордимся ее многовековой историей, современными достижениями. И твердо верим в успешное преодоление любых испытаний», — добавил градоначальник.

Мэр Москвы подчеркнул, что с давних времен Москва играет важную роль в формировании и укреплении российской государственности. По его словам, сегодня Москва — центр политической, экономической, культурной и духовной жизни страны. Столица наравне с другими великими городами нашей державы вносит огромный вклад в развитие Отчизны, заключил градоначальник.

В конце Сергей Собянин также обратился к жителям столицы, пожелав им здоровья, благополучия и новых достижений в труде.

Ранее президента РФ Владимира Путина с Днем России поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко. В своей поздравительной телеграмме он, в частности, отметил, что Российская Федерация — уверенное в своей силе передовое государство. Кроме того, РФ — это из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом. Чуть раньше поздравительную телеграмму в честь Дня России Владимиру Путину отправил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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