Магнитное поле Солнца ведет себя странно: астрономы не знают причину

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Загадочное поведение магнитного поля нашей звезды может кардинально изменить поиск обитаемых миров.

На каких планетах кроме Земли есть жизнь во вселенной

Фото: 5-tv.ru

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NG: Магнитное поле Солнца ведет себя странно и астрономы не знают причину

Магнитное поле Солнца ведет себя необычным образом, и астрономы до сих пор пытаются выяснить причины этого явления. Об этом сообщило издание National Geographic.

Исследователи обнаружили, что звезды, достигающие среднего возраста, подобно нашему светилу, переживают своеобразный «магнитный кризис».

В этот период их глобальные магнитные поля начинают ослабевать, что напрямую влияет на скорость вращения космических объектов. Понимание этих процессов критически важно для определения условий, при которых на планетах может возникнуть и сохраниться жизнь.

Впервые на странности обратила внимание немецкий астроном Эрика Бем-Витенсе еще в 2007 году. Она заметила, что молодые светила вращаются быстро и обладают высокой магнитной активностью, в то время как старые замедляются.

Солнце же оказалось в промежуточном состоянии, не вписываясь в общие правила.

«Очевидно, что Солнце не является хорошей стандартной звездой для обсуждения звездной активности. Является ли его особое положение между последовательностями необходимым для того, чтобы жизнь на Земле могла развиваться и выживать?» — задаются вопросом исследователи.

Это наблюдение положило начало многолетнему исследованию, которое показало, что Солнце не является исключением, а просто проходит через уникальный этап трансформации «динамо-механизма».

Астрономы предполагают, что когда звезда вырабатывает около половины своего водородного топлива, ее глобальное магнитное поле начинает разрушаться.

Это приводит к тому, что космическая погода становится более спокойной: количество разрушительных вспышек уменьшается, а полярные сияния становятся слабее. Однако существуют и другие теории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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