Без света и медоборудования: женщина родила среди обломков здания в Венесуэле

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 15 675 0

Строение рухнуло после землетрясения, произошедшего в ночь на 25 июня.

Женщина родила среди обломков здания в Венесуэле

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

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El Mundo: в Венесуэле женщина родила среди обломков разрушенного здания

Женщина родила ребенка среди обломков рухнувшего здания в Венесуэле. Об этом сообщило издание El Mundo.

После землетрясения, произошедшего у побережья южноамериканского государства, беременная женщина оказалась среди обломков рухнувшего здания.

У нее начались роды, которые помогали принимать волонтеры. По данным издания, появление на свет малыша проходило при отсутствии света и какого-либо медицинского оборудования.

Два землетрясения в Венесуэле магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в ночь на 25 июня. Эпицентр находился в 56 километрах от Валенсии и в 27 километрах к северо-западу от Монтальбана на глубине 13 километров.

В результате толчков в стране обрушились сотни зданий. Уже известно, что катаклизм унес жизни более 230 человек. А помощь врачей потребовалась 4,3 тысячи человек. Разборы завалов, поиски выживших и извлечение тел погибших продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия готова оказать Венесуэле экстренную помощь после землетрясения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что российский лидер отправил телеграмму с соболезнованиями уполномоченной президента Венесуэлы Делси Родригес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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