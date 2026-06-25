Суд оштрафовал Apple на полмиллиона рублей

Московский суд оштрафовал американскую компанию Apple на 500 тысяч рублей за повторное неисполнение обязанностей, связанных с распространением информации в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Поводом для разбирательства стало очередное игнорирование предписаний российского законодательства. Это решение совпало с новой волной блокировок российского контента в AppStore. Напомним, что из магазина приложений исчезли сервисы «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне назвал удаление приложений VK серьезным ударом по интересам пользователей.

При этом Песков подчеркнул, что подобный демарш со стороны платформы происходит далеко не впервые.

Не так давно аналогичная ситуация уже складывалась с мессенджером МАКС. Власти намерены вступить в прямой контакт с корпорацией, чтобы потребовать разъяснений, и лишь затем будут принимать решения об ответных шагах. В качестве альтернативы для пользователей Песков предложил переход на Android, где все сервисы VK работают без ограничений.

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