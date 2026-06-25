Переломный момент: в Москве обсудили роль молодежи в будущем страны
В мире все больше усиливаются идеи, противостоящие традиционным российским ценностям.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Роль молодежи в будущем страны обсудили в Москве эксперты Института социальных исследований. Специалисты признают: сейчас страна переживает переломный момент. Кардинально меняются технологии, в том числе в сфере образования. Ключевая проблема — какие качества нужно вкладывать в детей.
«Наша задача — помочь, проявляя инициативу каждого ребенка, сопроводить его, чтобы он уже на раннем этапе понимал, что строит будущее и что в его руках, в каком пространстве мы будем жить», — сказал Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.
Как говорят эксперты, в мире усиливаются идеи, противостоящие традиционным ценностям. Разрушение института семьи напрямую влияет на национальную безопасность и суверенитет каждого государства. Для России же актуальны иные ценности. Пример — движение «Юнармия», которое проводит масштабные патриотические игры.
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