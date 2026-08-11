Модель Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов с Данилы Козловского

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 69 0

У знаменитостей есть общая дочь — Ода-Валентина.

На Данилу Козловского подали в суд

Фото: legion-media/Холявчук Светлана/PhotoXPress.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская модель Ольга Зуева обратилась в суд с требованием о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей с актера Данилы Козловского. Об этом стало известно из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru.

Речь идет о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Ольга Зуева и Данила Козловский состояли в отношениях с 2015 года и некоторое время жили вместе. В 2020 году у пары родилась дочь Ода-Валентина. О расставании актера и модели стало известно спустя год.

Сейчас Зуева вместе с девочкой проживает в Нью-Йорке, где россиянка нашла работу.

Позднее у Данилы Козловского родился сын от актрисы Оксаны Акиньшиной. Мальчика назвали Део. Актер говорил, что ребенок был долгожданным, а позже впервые показал фотографию малыша 6 августа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у певца Тимура Родригеза нет задолженности по алиментам, несмотря на то, что его бывшая супруга инициировала соответствующую проверку. Об этом заявил адвокат знаменитости, который готов подтвердить правоту своего клиента документально.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.61
0.44 95.29
0.45
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

14:10
Землетрясение в Колумбии: более 100 погибших, тысячи пропавших, мародеры и комендантский час
13:55
«Опускаться до этого дна»: будет ли Анастасия Волочкова судиться с авиакомпанией
13:40
«Достояние России»: главные заявления Путина на заседании совета по науке и образованию
13:30
Нешуточные вопросы: Путин посетил НГУ и встретился с молодыми учеными
13:19
Полив вишни, яблонь и сливы в августе: правила и грубые ошибки
13:10
Модель Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов с Данилы Козловского

Сейчас читают

Горькая судьба принцессы Мелисенты: одинокий закат жизни Натальи Трубниковой
Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова
Бедный пацан? Тайна романа дочери Любови Успенской и 22-летнего студента
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео