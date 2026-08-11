Модель Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов с Данилы Козловского

Российская модель Ольга Зуева обратилась в суд с требованием о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей с актера Данилы Козловского. Об этом стало известно из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru.

Речь идет о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Ольга Зуева и Данила Козловский состояли в отношениях с 2015 года и некоторое время жили вместе. В 2020 году у пары родилась дочь Ода-Валентина. О расставании актера и модели стало известно спустя год.

Сейчас Зуева вместе с девочкой проживает в Нью-Йорке, где россиянка нашла работу.

Позднее у Данилы Козловского родился сын от актрисы Оксаны Акиньшиной. Мальчика назвали Део. Актер говорил, что ребенок был долгожданным, а позже впервые показал фотографию малыша 6 августа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у певца Тимура Родригеза нет задолженности по алиментам, несмотря на то, что его бывшая супруга инициировала соответствующую проверку. Об этом заявил адвокат знаменитости, который готов подтвердить правоту своего клиента документально.

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