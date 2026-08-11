Полив вишни, яблонь и сливы в августе: правила и грубые ошибки

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Специалисты предупредили, что влагозарядку в конце лета путают с осенней процедурой.

Правила полива яблонь и вишен в августе

Фото: www.globallookpress.com/F. Hecker

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В августе плодовым деревьям требуется особый подход к поливу

В августе плодовым деревьям требуется особый подход к поливу, поскольку именно сейчас закладывается урожай будущего года. Как сообщает URA.RU, ключевое правило — не переусердствовать с водой и не путать поддерживающий полив с влагозарядковым.

Эксперты поясняют, что увлажнять почву следует только по необходимости, проверяя грунт на глубине 20–30 сантиметров. Если земля сухая и рассыпается, взрослой яблоне требуется до 100 литров, вишне и сливе — меньше, а молодым саженцам достаточно 30–50 литров. При этом воду направляют не под ствол, а в приствольный круг по периметру кроны, где залегают всасывающие корни.

Особое внимание специалисты обратили на опасность так называемой августовской влагозарядки. Эту процедуру по ошибке часто проводят в конце лета, принимая за подготовку к зиме. Однако настоящая влагозарядка делается только после листопада, когда температура воздуха опускается до плюс 2–5 градусов. Если залить сад водой в конце августа, это спровоцирует рост молодых побегов, которые не успеют одревеснеть и погибнут в холода.

Для яблони влага важна до середины августа, а в третьей декаде полив уже сокращают. Слива и вишня чувствительны к застою воды, и между процедурами грунт должен просыхать. Малина, особенно ремонтантная, напротив, требует воды вплоть до сентября, пока продолжает плодоносить. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посадить для яркого осеннего сада в сентябре.   

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