«Я просто счастлива»: Галина Бокашевская станет частью МХАТ имени Горького

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 42 0

Предложение, от которого она отказалась больше двух десятилетий назад, неожиданно вернулось в ее жизнь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Галина Бокашевская станет частью МХАТ имени Горького

Заслуженная артистка России Галина Бокашевская рассказала о серьезных переменах в своей творческой биографии. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на благотворительном показе ледового спектакля Татьяны Навки «Дневник памяти» актриса сообщила, что вскоре начнет работать во МХАТе имени Максима Горького.

По словам Бокашевской, Московский губернский театр под руководством народного артиста России Сергея Безрукова, в котором она служит, войдет в состав МХАТа. В связи с этим весь коллектив перейдет в знаменитый театр.

«Наш Губернский театр под руководством Сергея Безрукова в этом году переходит в состав МХАТа имени Горького. Так что теперь Галина Бокашевская будет актрисой МХАТа», — сказала она.

Артистка призналась, что воспринимает эти изменения как подарок судьбы. Более 20 лет назад ее лично приглашала во МХАТ народная артистка СССР Татьяна Доронина, однако тогда она не решилась на переезд из Санкт-Петербурга в Москву.

«Я просто счастлива, потому что 21 год назад меня Татьяна Доронина приглашала лично к себе в театр», — рассказала Бокашевская.

Тогда актриса отказалась от предложения, поскольку не хотела менять привычную жизнь: ее ребенок учился в школе, а сама она побоялась столь серьезных перемен. Однако теперь обстоятельства сложились так, что театр, о котором она когда-то лишь думала, все же стал частью ее профессионального пути.

Бокашевская выразила надежду, что артистам Губернского театра удастся успешно влиться в коллектив МХАТа и работать вместе с труппой одного из крупнейших театров страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что театральный и общественный деятель Елена Булукова покинула пост генерального директора Московского художественного академического (МХАТ) театра имени М. Горького.

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