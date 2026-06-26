«11 человек — потеря»: Бокашевская о будущем МХАТ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 47 0

Он объединится с Московским губернским театром, однако не вся труппа сможет подписать контракт.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Актриса Бокашевская: 11 артистов не пройдут в новый состав МХАТ

В состав труппы после объединения Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького с Московским губернским театром не войдут 11 актеров. Об этом заявила заслуженная артистка России Галина Бокашевская корреспонденту 5-tv.ru на благотворительном показе ледового спектакля Татьяны Навки «Дневник памяти».

«11 человек — потеря. Мы очень переживаем за жизнь наших коллег, но я верю, что молодые точно найдут себя», — сказала Бокашевская.

Артистка уточнила, что решение принималось художественным советом под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.

Бокашевская также подчеркнула, что профессия актера всегда связана с высокой конкуренцией и постоянной работой над собой.

«Наша профессия очень жесткая. Чтобы быть в строю, это надо постоянно заниматься собой, быть в форме, интересоваться последними новостями в театре, в кино», — заявила она.

В ближайшее время в театре пройдет собрание труппы, на котором коллективу расскажут о дальнейших планах. Кроме того, зарплаты актеров после объединения Московского губернского театра и МХАТ имени Максима Горького станут выше.

«Они (зарплаты. — Прим. ред.) будут выше. Нас предупредили», — сказала Бокашевская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженную артистку России более 20 лет назад уже приглашали во МХАТ, но тогда ей пришлось отказаться от этого предложения. Поэтому нынешние перемены она считает подарком судьбы.

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