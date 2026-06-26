Актриса Бокашевская: мы четвертый год ездим с концертами в зону спецоперации

Заслуженная артистка России Галина Бокашевская со слезами на глазах поделилась своими впечатлениями от концертов на передовой. Она возглавляет благотворительный фонд «Артисты за Победу» и регулярно посещает бойцов спецоперации, считая своим долгом оказание им поддержки. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на благотворительном показе ледового спектакля «Дневник памяти» прославленной российской фигуристки Татьяны Навки.

«Мы четвертый год ездим с концертами туда к ребятам, к штурмовикам. Да, вы не представляете, как (они реагируют. — Прим. ред.). Ты понимаешь, что никакие награды, никакие премии не дадут тебе вот этот восторг душевный, когда ты понимаешь, что ты сделал самое главное — ты поддержал людей в трудную минуту. Ты, может быть, для этого и родился, чтобы поддержать людей. Понимаете, там очень идет большой такой, тесный душевный контакт. Они очень благодарят», — подчеркнула Бокашевская.

Актриса вернулась из последней поездки на передовую всего несколько дней назад. На этот раз она, а также солистка «Москонцерта» Ирина Шоркина, лидер группы «Лесоповал» Руслан Казанцев и певец Георгий Лысенко выступали перед летчиками-бомбардировщиками.

«Народ суровый, народ красивый, это элита российской армии. Высокие потолки, такое здание было, никаких стульев ни для нас, ни для солдат, офицеров, стоя все выслушали… Концерт полтора часа прошел на одном дыхании. И мы только уехали, они нам звонят, говорят: «Галина Анатольевна, когда вы к нам еще раз приедете?» — поделилась артистка.

Военные, по словам Бокашевской, пригласили артистов на чай после представления. И, благодаря за внимание и поддержку, признались, что, вылетая на очередное боевое задание, напевают недавно услышанные песни посетивших их исполнителей. Иногда приходится отрываться от концерта, выполнять задачу, и даже удается вернуться к концу программы и наградить гостей аплодисментами.

«Вы, говорит, нам даете заряд. Понимаете, мы поддерживаем боевой дух, вот то, что делали раньше, в советское время, допустим, наша любимая Клавдия Ивановна Шульженко, которая в первый год войны дала 300 концертов, вот сегодня мы ее, кстати, помянем. Потому что в первый день войны она пошла в комитет, на призывной пункт и говорит: „А чем я могу помочь?“ Как у нас Берггольц Ольга, понимаете? Вот это те женщины, которые для нас являются знаменем», — отметила Бокашевская.

Актрисе, как и ее единомышленникам, не приходится искать пример для подражания, они носят своих героев в сердце со школьной поры.

«У нас группа крови такая. Я даже написала стихотворение: в моих жилах течет ленинградская кровь, ведь я родом из Санкт-Петербурга», — заключила артистка.

Тем временем защитники Отечества сообщают о новых победах. Как ранее писал 5-tv.ru, российские военнослужащие освободили 114 зданий в Константиновке Донецкой Народной республики за сутки. Штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта.

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