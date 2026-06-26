В Венесуэле с лица земли стерты сотни зданий

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Погибли минимум 188 человек, более 1,5 тысяч пострадали.

Фото, видео: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria; 5-tv.ru

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Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где стихия просто не оставила камня на камне. Без крова — десятки тысяч местных жителей, для них организуют временные палаточные лагеря. За ситуацией в Венесуэле следит корреспондент «Известий» в Латинской Америке Мэриорин Мендес.

Мы находимся в Катия-ла-Мар, в районе Сесар Ньевес, в одном из стихийных лагерей, где нашли убежище люди, оставшиеся без крова после двух землетрясений.

«Моя внучка играла на улице, дочь бросилась за ней, но в этот момент сверху рухнула балка, спрятаться уже не успела», — рассказала одна из пострадавших Мирта Пераса.

Практически все говорят: события развивались настолько стремительно, что у многих не было и шанса спастись. Ну, а те, у кого это получилось, остались без крова. Пока они вынуждены ночевать здесь, под открытым небом. Помощь им пытаются оказать власти.

Большинство невысоких строений, будь то торговые центры либо терминалы аэропортов, в основном устояли. А вот многоэтажные здания просто сложились, словно карточные домики.

В столице Каракасе в зону сильнейших подземных колебаний попали путешественники из России. Одна говорит, что уведомление о начале бедствия поступило, когда город уже начало трясти.

«Я кричу детям, чтобы они легли на пол быстро, что у нас землетрясение достаточно сильное. Дом действительно ходил ходуном, то есть прямо очень сильно трясло», — подчеркнула гражданка РФ.

Еще одна россиянка вместе с детьми еле успела покинуть многоэтажное здание прежде, чем оно начало разрушаться.

«Мы бежали по лестнице с четырнадцатого этажа, у нас эвакуировалось все здание. Сидели два часа внизу», — поделилась она.

Под завалами ищут выживших. Многоэтажки за считанные секунды превратились в пыль. Жизнь тысяч людей изменилась за считаные секунды.

Вот добровольным спасателям удалось освободить мать с двумя детьми.

— Мы нашли женщину! Сеньора, скажите что-нибудь, чтобы вас услышали.

Спасатели спешат: велик риск повторных подземных толчков. И совершенно не факт, что люди, уже погребенные под руинами, смогут это пережить.

«Новые толчки будут происходить восточнее от очагов двух главных землетрясений, которые произошли ранее. К сожалению, это означает, что Каракас остается в зоне риска», — сообщил руководитель кафедры наук о Земле Даремского университета Марк Аллен.

Как и прочие крупные города. Всего от землетрясения обрушилось примерно сто многоэтажных зданий, тысячи пошли трещинами но устояли. Новые подземные толчки могут их уничтожить. Люди пока не рискуют туда возвращаться и собираются ночевать на улице.

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