Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников ВСУ

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

Аэропорты Внуково и Шереметьево временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Атака беспилотников ВСУ на Москву 26 июня — сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

О ликвидации первых десяти дронов ВСУ градоначальник написал в 02:24 по московскому времени. Затем, спустя восемь минут, в 02:32 по местному времени, он заявил о нейтрализации еще трех БПЛА. Позже мэр рассказал, что в небе над Москвой отражена атака еще пяти вражеских дронов. В 02:55 Собянин сообщил об атражении атаки еще трех БПЛА ВСУ, в 03:08 - двух.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

В Росавиации сообщили, что аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Кроме того, возможны корректировки в расписании рейсов. В ведомстве подчеркнули, что необходимые меры для обеспечения безопасности уже приняты.

Как ранее писал 5-tv.ru, в среду, 24 июня, силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ, летевших на столицу. Это произошло в 12:00 по московскому времени. Спустя час Собянин сообщил о ликвидации еще нескольких украинских дронов. Всего за первую половину дня российские противовоздушные силы уничтожили 74 беспилотника ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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